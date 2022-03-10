Google купит работающую в сфере кибербезопасности Mandiant

Google LLC, входящая в Alphabet Inc., купит американскую Mandiant Inc., специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, за $5,4 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщается в пресс-релизе последней, IT-гигант заплатит по $23 за бумагу акционерам компании. Mandiant станет частью подразделения облачных технологий Google. Закрытие сделки ожидается в конце этого года после получения одобрения со стороны регуляторов.

Сделка станет для Google второй крупнейшей по объему после покупки Motorola Mobility в 2012 году примерно за $12,5 млрд. Она символизирует стремление Alphabet Inc. расширить бизнес облачных технологий и предоставит Google возможность иметь полный спектр программных инструментов для защиты и быстрого отражения угроз в сети.

"Mandiant заполнит недостающие части (в подразделении облачных технологий Google - ИФ), которые включают в себя усиление безопасности, распознавания и ответа на киберугрозы", - отметил аналитик Gartner Inc. Нил Макдональд.

Mandiant, основанная почти два десятилетия назад бывшим офицером ВВС США Кевином Мандиа, насчитывает более 600 консультантов и 300 аналитиков в сфере кибербезопасности. Компания известна предоставлением услуг по реагированию на инциденты.

Интерес к покупке проявляла также Microsoft Corp.. Переговоры между Mandiant и Microsoft были прекращены более недели назад, сообщили источники Bloomberg. По их данным, последняя остановила переговоры из-за обеспокоенности тем, что компетенции Mandiant могли оказаться не так хороши, как ожидалось.

Котировки акций Mandiant опустились на 2% по итогам основных торгов в Нью-Йорке во вторник, но поднялись на 0,23%, до $22,09, на дополнительной сессии.