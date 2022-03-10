Названа причина неудачного пуска самой дешевой в мире ракеты

Американская компания Astra назвала причину неудачного пуска ракеты Rocket версии 3.3, состоявшегося 10 февраля с тихоокеанского космодрома Кадьяк у берегов Аляски. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании выявили две причины неполадок с ракетой, считающейся одной из самых дешевых в мире. Первая ошибка - неправильная электрическая схема обтекателя полезной нагрузки, в результате чего были перепутаны местами два электрожгута. Вторая проблема связана с системой управления вектором тяги на разгонном блоке.

В Astra заявили, что исправили дефект электрической схемы обтекателя полезной нагрузки и обновили программное обеспечение системы управления вектором тяги на разгонном блоке.

SpaceNews напоминает, что из пяти пусков Astra успешным был только один.