https://news.day.az/hitech/1442811.html «Яндекс.Дзен» ограничил доступ к контенту для иностранцев
«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к контенту для иностранцев
"Яндекс.Дзен" теперь доступен только пользователям из России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в ленте у пользователей будут появляться только те авторы, на которые они подписались сами.
"В условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран", - подчеркнули в компании.
"Яндекс.Дзен" - платформа для блогеров и медиа, которая была создана в 2015 году.
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