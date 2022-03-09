«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к контенту для иностранцев

"Яндекс.Дзен" теперь доступен только пользователям из России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в ленте у пользователей будут появляться только те авторы, на которые они подписались сами.

"В условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран", - подчеркнули в компании.

"Яндекс.Дзен" - платформа для блогеров и медиа, которая была создана в 2015 году.