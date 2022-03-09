Samsung представила долгожданные новинки 2022 года. Встречайте - серия флагманов Galaxy S22 и планшеты Galaxy Tab S8

В феврале состоялась презентация компании Samsung Galaxy Unpacked 2022, где она представила свои новые флагманские телефоны: Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, а также линейку планшетов Tab S8, S8+ и S8 Ultra. Презентация прошла не только в главном магазине 837x в Нью-Йорке, но и в его копии в метавселенной.

В первую очередь, стоит отметить, что приятно удивил материал корпуса новинок. Спереди и сзади смартфоны покрыты приятным на ощупь матовым сверхпрочным стеклом - отсюда и потрясающие цвета. Ведь отлив "зернистую" структуру и насыщенный цвет, ни один другой материал передать не в состоянии. Еще один сюрприз - рама по кругу, изготовлена из усиленного алюминия, впервые представленного в складных смартфонах Galaxy Z Fold3 и Flip3. Флагманы S22 от S22+ отличаются только диагональю и размером батареи, а также пиковой яркостью экрана 1750 nits для S22+ против 1300 nits для S22, поддержкой быстрой зарядки с мощностью 45 ватт на модели S22+ против 25 ваттной от S22, и встроенной памятью на 256 GB для нашего региона против 128 GB на модели S22. Тут, наверное, следует отметить, что оба смартфона и Galaxy S22 Ultra и S22+ выдают показатель 1750 нит на солнце в автоматическом режиме, а это не много не мало новый рекорд. В остальном устройства практически идентичны и даже работают на одинаковых процессорах - Exynos 2200. Влагозащита на смартфонах установлена стандарта IP68 и теперь телефон можно держать под водой до 30 минут и на глубине до полутора метров. Также модели получили Dynamic AMOLED 2X-дисплеи, теперь они могут менять тактовую частоту от 24 до 120 герц (при высокой частоте картинка будет более плавной).

На презентации уделили большое внимание камерам новинок. Их тут по четыре - ультраширокоугольная на 12 мегапикселей, широкоугольная на 50, телеобъектив на 10 мегапикселей с трехкратным увеличением, а также фронтальная камера (тоже 10 мегапикселей). Дополнительно в камерах появился режим для плавного перемещения фокуса, он помогает добиться "киноэффекта". Для Galaxy S22 и S22+ основным изменением стал зум - трехкратный оптический, вместо трехкратного гибридного. Тут же нужно отметить, отличную ночную съемку, поддержку искусственного интеллекта, и просто суперские детализированными и очень контрастные фотографии - в стиле Samsung.

Все же самым ожидаемым устройством Samsung Unpacked был Galaxy S22 Ultra. Galaxy S22 Ultra большой, с изогнутыми краями, потрясающим экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц с крошечными рамками и встроенным S-Pen, который лучше, чем когда-либо. Новый флагман Samsung оснащен 6,8-дюймовым экраном с разрешением QuadHD+. Он может изменять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц, экономя заряд батареи и оптимизируя производительность. Именно экран становится одной из главных особенностей Ultra, уже который год подряд. Ощутить разницу, того на сколько классный экран у девайса, можно при использовании каждый день. Дисплей тут подкупает своими возможностями, и на него стоит обратить внимание, только за это можно выделить аппарат среди многих устройств, что представлены на рынке. Экран ведет себя просто несравненно при просмотре потокового видео в YouTube или в любом другом ресурсе. Яркость картинки максимальная, детализация на высшем уровне, а плавность просто завораживает.

В Galaxy S22 Ultra используется система с четырьмя камерами, состоящая из большого основного датчика на 108 МП с улучшенной OIS (оптической стабилизацией изображения) и VDIS, которые должны обеспечивать высочайшее качество записи видео. Он также имеет 10-мегапиксельную перископическую камеру с 10-кратным оптическим зумом и OIS, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Обратите внимание, что на Ultra нет специальной каемки под камеры, объективы аккуратно вписаны в заднюю часть корпуса, как по мне, то это было сделано для того, чтобы Ultra даже чисто зрительно отличался от других моделей.

Samsung Galaxy S22 Ultra может записывать видео в формате 8K со скоростью 24 кадра в секунду. Фронтальная камера представляет собой 40-мегапиксельную селфи-камеру, способную записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В плане мощности Galaxy S22 Ultra использует новейший чип Exynos 2200. Он сочетается с 12 ГБ ОЗУ и 256 GB памяти. Но главное в новом чипсете - это, то, что он не греется, так как имеет эффективный и улучшенный отвод тепла. Согласитесь неприятно, когда расслабленно играешь, а тыльная часть смартфона начинает медленно, но, верно, греться. Обычно производители используют сильные процессоры, которые в итоге превращаются в "горячие", в расчете на то, что покупатель отдаст предпочтение быстродействию нежели "нагреванию". Но обеспечить качественный теплоотвод могут не все, но Samsung справился с задачей на ура, в Galaxy S22 Ultra используется графеновая пластина - это так называемая "трубка", которая рассеивает тепло исходящее от процесса во время, работы. Кстати на сегодняшний графеновая трубка самое эффективное решение из всех существующих.

"Поскольку мы все больше полагаемся на видеоформаты, чтобы оставаться на связи и развлекаться, то наиболее привлекательной особенностью планшета является его большой экран и портативность", - сказал Т. М. Ро, президент и глава MX Business в Samsung Electronics. "Мы опирались на годы инноваций в области мобильных устройств, чтобы усовершенствовать серию Galaxy Tab S8 и раздвинуть границы возможного на планшете с первым Galaxy Tab S8 Ultra". Так корейская компания представила свою долгожданную серию Galaxy Tab S8.

Пожалуй, и тут начнем с корпуса, на планшетах использовали армированный алюминий - это материал, который делает устройства прочнее практически на треть. Внешне все привычно, приятная на ощупь, гладкая, матовая поверхность, а зона для S Pen, намагничена, также его можно расположить и на верхней грани. Самый "младший" планшет - Tab S8 - остался с LCD-экраном (11 дюймов). А вот S8+ и S8 Ultra получили AMOLED и диагонали 12,4 и 14,6 дюйма. В комплекте с каждым планшетом идет стилус (S-pen). Вся линейка теперь умеет снимать видео в 4K как на основные, так и на фронтальные камеры. Кстати, у S8 Ultra "фронталки" целых две - широкоугольная и сверхширокоугольная, обе по 12 мегапикселей.

Планшет Samsung Ultra имеет самые тонкие рамки, которые когда-либо встречались на планшетах Galaxy Tab, аккумулятор емкостью 11 200 мА·ч (с возможностью быстрой зарядки мощностью 45 Вт) и толщину всего 5,5 мм.

В нашем регионе модель Ultra доступна с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ расширяемой памяти. Galaxy Tab S8 и S8 Plus доступны с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой памяти.

В Galaxy Tab S8 используется батарея емкостью 8000 мАч, а в Tab S8 Plus - на 10090 мАч. Оба планшета поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, но зарядное устройство не входит в комплект поставки.

Все планшеты Galaxy Tab S8 работают под управлением Android 12 с новейшим пользовательским интерфейсом One UI 4 от Samsung. Новая система обеспечила высокий уровень работы в многозадачном режиме, с возможностью размещения на экране нескольких окон разного размера. Samsung сделал акцент на то, что этот режим будет особенно полезным для использования с целью образования и для онлайн-игр.

Galaxy Tab S8 Ultra доступен только в одном цвете: графит. Galaxy Tab S8 и S8 Plus доступны в трех цветовых вариантах: серебристый, графитовый и розовое золото.

Девайсы уже доступны к продаже в Азербайджане. В рамках специальной кампании при покупке Galaxy S22/ Galaxy S22+ в подарок вы получаете Galaxy Buds2 и зарядное устройство на 25w/45w (в зависимости от комплектации). А при покупке Galaxy S22 Ultra в подарок вы получаете Galaxy Buds Pro и зарядное устройство на 45w. Отметим, что кампания будет в силе с 05.03.2022-25.03.2022.

Дополнительную информацию о новейших девайсах серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.