Одна из крупнейших компаний США Amazon прекращает отправку товаров в Россию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video.

Amazon - одна из крупнейших мировых компаний, осуществляющая дистанционную торговлю товарами в большей части мира. Ранее от приема новых клиентов из России отказалось Amazon Web Services - подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.