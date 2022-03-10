https://news.day.az/hitech/1442933.html Amazon прекращает отправку товаров в Россию
Amazon прекращает отправку товаров в Россию
Одна из крупнейших компаний США Amazon прекращает отправку товаров в Россию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video.
Amazon - одна из крупнейших мировых компаний, осуществляющая дистанционную торговлю товарами в большей части мира. Ранее от приема новых клиентов из России отказалось Amazon Web Services - подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.
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