Sony приостанавливает работу Playstation Store, поставки консолей и игр в Россию
Японская компания Sony приняла решение приостановить поставки своих приставок, периферии и игр в Россию, а также работу магазина Playstation Store.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом компания объявила в четверг.
"Sony Interactive Entertainment присоединяется к международному сообществу, призывающему к миру на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Playstation в Twitter. Подчеркивается, что компания приостанавливает все поставки в РФ, работу официального онлайн-магазина, а также релиз гоночного симулятора Gran Turismo 7 для российского рынка.
В Sony также сообщили, что направят $2 млн по гуманитарным каналам, чтобы "поддержать жертв этой трагедии".
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