AMD признала проблемы с Windows 11
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Специалисты AMD нашли причину снижения производительности на некоторых компьютерах под управлением новой ОС от Microsoft. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании обратили внимание на жалобы некоторых пользователей, работающих на компьютерах на базе Windows 11 и процессоров AMD. Потребители рассказывали, что при воспроизведении музыки и в играх звук может передаваться с ошибкой, заметны "заикания". По словам инженеров корпорации, проблема связана с операциями с памятью и прошивкой fTPM.

Авторы рассказали, что когда ошибка возникает, компьютер перестает отвечать на запросы в течение короткого периода времени. Эксперты признали, что неполадки также могут быть связаны с материнской платой, которая нуждается в обновлении прошивки BIOS. В корпорации пообещали предоставить оперативный апдейт, который исправит ошибку.

В качестве временной меры представители AMD предложили продвинутым пользователям отключить функцию fTPM в настройках BIOS. "В качестве немедленного решения клиенты, зависящие от функций fTPM для поддержки Trusted Platform Module, могут вместо этого использовать аппаратное устройство TPM (dTPM) для доверенных вычислений", - объяснили в компании, уточнив, что для совершения этой операции пользователи должны иметь права администратора.