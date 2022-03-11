«Cамый крутой» самолет в мире получит ведомого

Военно-воздушные силы (ВВС) США заявили, что перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, считающийся "самым крутым" самолетом в мире, может получить ведомый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), рассказывает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание пишет, что работы над ведомым могут начаться в ближайшие два года и будут основываться на материалах, полученных, в частности, от программы Skyborg.

По словам министра ВВС США Фрэнка Кендалла, над "спекулятивной" концепцией беспилотного бомбардировщика предстоит еще поработать. Однако уже сейчас отмечается, что дальность действия ведомого будет сопоставима с таковой у ведущего - стратегического бомбардировщика B-21 Raider.