Huawei изобрела безрамочный смартфон

Huawei изобрела смартфон, который не имеет рамок на дисплее и экранных вырезов. Об этом сообщает издание GizChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обнаруженный в базе китайского регулятора патент описывает конструкцию смартфона. Девайс отличается наличием дисплея, который не имеет рамок - в документе говорится, что экран частично располагается на боковых гранях гаджета. Также зарегистрированный компанией Huawei Technologies Co. аппарат не имеет вырезов под камеру или биометрические сенсоры.

Согласно изображениям концептуального смартфона, у аппарата нет отверстий. На задней панели телефона расположена основная камера. Журналисты предположили, что гаджет удалось сделать безрамочным благодаря тому, что фронтальная камера и дактилоскопический сенсор встроили под экран.

Смартфон конструктивно отличается от Huawei Enjoy 10 Plus - первого в линейке китайской компании аппарата, который вышел с безрамочным экраном. Однако в случае девайса 2019 года устройство имеет выпадающую из верхней рамки фронтальную камеру.