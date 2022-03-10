Toyota не уйдет с российского рынка

Японская корпорация Toyota Motor, производящая автомобили, объявила, что не планирует уходить из РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", - отметили в пресс-службе.

В компании продолжают следить за ситуацией в Украине и в РФ.

В 1998 году японская компания открыла московское представительство. В апреля 2002 году Toyota Motor официально начала свое функционирование на территории России. В 2005 году Toyota подписала соглашение с Минэкономразвития России и администрацией Петербурга о строительстве в поселке Шушары автосборочного завода. Производство было открыто в конце 2007 года.