Описана судьба нового iPhone SE

Новый iPhone SE поможет распространению связи пятого поколения во всем мире. Об этом сообщает издание Computer Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет аналитиков агентства GlobalData, которые оценили новый смартфон Apple и описали судьбу девайса. По словам экспертов, относительно недорогой iPhone SE третьего поколения позволит большему числу пользователей иметь телефон с поддержкой 5G. Девайс будет стимулировать развитие сетей пятого поколения как в развитых, так и в развивающихся странах.

"Пользователям iPhone не хватает доступных телефонов 5G по сравнению с разнообразным выбором, доступным для пользователей Android", - говорится в отчете. Аналитики считают, что доступный и потенциально популярный девайс будет мотивировать операторов сотовой связи расширять покрытие сетей пятого поколения.

"GlobalData ожидает, что к 2026 году мобильные услуги 5G принесут 644,6 миллиарда долларов, что эквивалентно 64 процентам от общего дохода от мобильных услуг во всем мире", - подытожили авторы. По мнению специалистов, представленный 8 марта iPhone SE немного дороже Android-смартфонов конкурентов, но Apple имеет большую базу поклонников и гарантирует длительный срок поддержки обновлениями.