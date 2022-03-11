Xiaomi интригует анонсом нового Redmi 10

Xiaomi анонсировала дату официальной премьеры потенциального бюджетного хита Redmi 10 образца 2022 года. Анонс состоится 17 марта в Индии, но вообще эта модель уже полностью рассекречена на официальном сайте Xiaomi, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Redmi 10 2022 получил экран IPS диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 50-мегапиксельную квадрокамеру, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, стереодинамики и NFC. Программная платформа - Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5, аппаратная - MediaTek Helio G88.

Сейчас Xiaomi не приводит все характеристики, а вместо этого подогревает интерес индийской публики такими абстрактными параметрами новинки, как "огромный аккумулятор" и "в два раза более мощный процессор". В общем, 17 марта Xiaomi повторит то, что уже известно о Redmi 10. Но нас в данном случае интересует цена: хоть и понятно, что Redmi 10 2022 останется одним из самых доступных смартфонов бренда, но его стоимость пока ещё официально не была озвучена.