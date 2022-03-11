Samsung высмеяла новые iPhone

Samsung уличила Apple в копировании ряда инноваций корейской корпорации. Об этом сообщает издание Trusted Reviews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на публикацию в Twitter североамериканского отделения Samsung. Авторы аккаунта в своей записи сообщили, что Apple скопировала некоторые успешные решения Samsung. "Ultra? Зеленый цвет? Сегодня мы искренне польщены", - говорится в публикации.

Специалисты объяснили, что таким образом сотрудники PR-департамента корейской компании могли высмеять новые устройства Apple. На презентации 8 марта американский IT-гигант представил новый, зеленый цвет для iPhone 13 и показал производительный чип M1 Ultra. Считается, что подобным образом Samsung могла намекнуть, что Apple позаимствовала ее некоторые инновации - так, в начале года компания представила флагман Galaxy S22 Ultra, а ранее выпускала смартфоны с зеленым цветом корпуса.

Также авторы посчитали, что шутка Samsung могла быть ответом на распространенное в сети мнение о том, что корейская фирма часто перенимает особенности продуктов Apple. "Некоторые подчеркивали, что Samsung все время копировала Apple, сначала удаляя разъем для наушников, а затем отказываясь от зарядного устройства в комплекте смартфонов", - подытожили журналисты.