Microsoft заявила о глобальных изменениях для Xbox к 2030 году

Консоли Xbox и прочая продукция компании будут на 100% пригодны для вторичной переработки в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2030 году. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Xbox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Microsoft заявила, что уже сейчас ее консоли Xbox Series X/S на 97% пригодны для вторичной переработки, а пластиковые подарочные карты будут производиться из картона.

Компания также отчиталась, что интегрировала улучшенную систему мониторинга мощности в некоторые из своих устройств для экономного потребления электроэнергии в будущем. В ПО консолей режим энергосбережения включен по умолчанию, благодаря чему Xbox потребляет в 20 раз меньше энергии в режиме ожидания.

Так, до 2030 года Microsoft планирует полностью переосмыслить материалы, используемые при проектировании и сборки продуктов, чтобы достичь "нулевых отходов". Компания подчеркнула, что разработчики игр, пользователи и организации должны работать вместе.