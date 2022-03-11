WhatsApp получил новую функцию

Разработчики WhatsApp выпустили расширение для браузеров под названием Code Verify, призванное обезопасить пользователей веб-версии мессенджера на ПК, сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нововведение позволит пользователям подтвердить подлинность веб-версии WhatsApp, которую они используют. После проверки браузера пользователь увидит три возможных цвета. Зеленый означает, что все в порядке, оранжевый - нужно обновить страницу или отключить расширение, мешающее работе дополнения от WhatsApp. Красный цвет будет показан в случае обнаружения проблемы, которую расширение поможет решить.

Meta, владеющая WhatsApp, отметила, что инструмент не способен читать сообщения пользователей или получать к ним доступ. Meta также выпустила исходный код Code Verify на GitHub, позволив другим сайтам использовать эту технологию для обеспечения безопасности посетителей.

Расширение уже доступно для Chrome и Edge, а версия для Firefox появится в скором времени, также как и на Safari.