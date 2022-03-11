На картах Google и Yandex исправили более 100 искажений азербайджанских топонимов

Устранено более 100 искажений названий географических топонимов Азербайджана на онлайн-картах.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в пятницу советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов.

Он отметил, что на некоторых онлайн-картах указывались искаженные географические названия Азербайджана. В частности, эти искажения в отношении географических названий в Карабахе имели место на онлайн-картах Google и Yandex.

"Названия населенных пунктов на онлайн-картах часто указываются на основе данных, которые предоставляют люди на этих территориях. Армяне на находившихся около 30 лет под оккупацией территориях Азербайджана отправляли искаженную информацию о названиях населенных пунктов. После освобождения оккупированных территорий, как и в период до этого, правительство Азербайджана осуществляет деятельность в связи с устранением этих искажений. Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта за прошедший период направила официальные письма в Google и другие компании, за последний год было направлено 15 таких официальных писем. В результате этого были устранены искажения названий более 100 географических топонимов. Мы продолжаем работу в этом направлении", - сказал Байрамов.