YouTube заблокирует каналы российских госСМИ

Видеохостинг YouTube сообщил, что заблокирует по всему миру каналы российских СМИ, финансируемых государством, и закроет уже все способы монетизации контента для России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это решение вступает в силу немедленно, ожидаем, что нашим системам потребуется время", - предупредила компания.

В сервисе добавили, что с момента объявления о блокировке каналов российских государственных СМИ в Европе в начале марта команда YouTube заблокировала более 1 тысячи каналов и свыше 15 тысяч видеороликов.