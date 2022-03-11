https://news.day.az/hitech/1443689.html YouTube заблокирует каналы российских госСМИ
YouTube заблокирует каналы российских госСМИ
Видеохостинг YouTube сообщил, что заблокирует по всему миру каналы российских СМИ, финансируемых государством, и закроет уже все способы монетизации контента для России, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Это решение вступает в силу немедленно, ожидаем, что нашим системам потребуется время", - предупредила компания.
В сервисе добавили, что с момента объявления о блокировке каналов российских государственных СМИ в Европе в начале марта команда YouTube заблокировала более 1 тысячи каналов и свыше 15 тысяч видеороликов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре