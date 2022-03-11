https://news.day.az/hitech/1443690.html Стало известно, когда Instagram будет полностью заблокирован в России
Стало известно, когда Instagram будет полностью заблокирован в России
Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к социальной сети Instagram в 00:00 14 марта.
Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", - указано в сообщении.
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