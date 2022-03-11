Стало известно, когда Instagram будет полностью заблокирован в России

Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к социальной сети Instagram в 00:00 14 марта.

Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", - указано в сообщении.