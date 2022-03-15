Samsung анонсировала масштабную презентацию новых гаджетов

Samsung начала рассылать приглашения на мероприятие, где будут представлены смартфоны среднего класса Galaxy A. На официальном сайте компании сообщается, что презентация пройдет 17 марта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что в ходе мероприятия будут представлены сразу четыре модели линейки - Galaxy A23, A33, A53 и A73. Ранее инсайдеры отмечали, что A73 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Флагман серии будет работать от чипа Snapdragon 750G и получит основную камеру на 108 Мп.

Galaxy A53 должен оснащаться аналогичным дисплеем, но технические характеристики средней модели будут отличаться - смартфон получит фирменный чипсет Samsung Exynos 1200 и 64-мегапиксельную основную камеру.

В прошлом году технический гигант также представил Galaxy A52 и Galaxy A72 17 марта. Презентация также будет доступна для просмотра на официальном сайте Samsung или на YouTube-канале компании 17 марта в 17:00 по московскому времени.