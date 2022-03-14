Миллионы ПК оказались отрезаны от Windows 11

ОС нового поколения от Microsoft оказалась неподходящей для использования на корпоративных компьютерах. Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет американской IT-компании Riverbed. В материале говорится, что порядка 34 процентов используемых в корпоративном секторе компьютеров не могут получить ОС Windows 11. Эксперты рассказали, что устройства в компаниях и на предприятиях не отвечают минимальным системным требованиям, которые установила Microsoft.

"Хотя преимущества Windows 11 очевидны, некоторые требования к девайсам делают переход сложным. Более трети компьютеров, используемых в настоящее время, фактически отрезаны от обновления", - говорится в документе. По оценке специалистов Riverbed, количество подобных ПК может исчисляться миллионами единиц.

В отчете уточняется, что 12 процентов корпоративных компьютеров необходимо заменить на новые, на 22 процентах - обновить некоторые компоненты. Чтобы соответствовать требованиям Windows 11, девайс должен иметь не менее четырех гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти, видеокарту с поддержкой DirectX 12, поддерживать работу доверенного модуля TPM 2.0 и функции безопасной загрузки UEFI.