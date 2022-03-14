Раскрыта выгода Apple после отказа от зарядника для iPhone

Apple могла заработать более пяти миллиардов фунтов стерлингов после отказа от бесплатных аксессуаров в комплекте с iPhone. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты подсчитали выгоду Apple после того, как компания перестала комплектовать свои смартфоны зарядными адаптерами и наушниками. По оценке специалистов, с 2020 года американский IT-гигант мог сэкономить порядка пяти миллиардов фунтов стерлингов.

Конкретно в Великобритании Apple продает зарядный адаптер для iPhone за 19 фунтов. Согласно раскрытым данным аналитиков, корпорация экономит около 27 фунтов на каждом проданном смартфоне. "Это очевидно, что Apple экономит на затратах, отказываясь от зарядных устройств и наушников при продаже iPhone", - рассказал журналистам аналитик компании CCS Insight Бен Вуд.

Авторы отметили, что в компании не раскрывают информации о том, сколько IT-корпорация могла заработать на аксессуарах. Ее представители подчеркнули, что отказ от зарядников и наушников объясняется заботой об экологии. "В Apple мы постоянно внедряем инновации, чтобы сохранить ресурсы и защитить планету, на которой мы все живем", - сообщил журналистам представитель Apple.