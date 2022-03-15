Nissan оставил европейцев без GT-R

Японская компания Nissan приняла решение вывести с европейского рынка модель GT-R из-за ужесточившихся экологических стандартов, сообщает издание Autoblog.nl со ссылкой на представительство марки. Спорткар уже сняли с продажи в Нидерландах, Италии, Испании и ряде других европейских стран, хотя в Германии и Бельгии некоторый запас машин еще остался. До ухода с рынка GT-R оставался одним из самых дорогих автомобилей в европейской линейке Nissan и стоил 183-303 тысячи евро в зависимости от версии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Осенью 2021 года стало известно, что в Nissan ищут возможность сохранить культовую модель на конвейере, однако актуальное поколение GT-R компании уже невыгодно продавать в Европе из-за жестких норм по выбросам углекислого газа. Решением может стать перевод спорткара на электротягу - по словам руководителя Nissan Макото Учида, разработчики следующего поколения GT-R рассматривают возможность частичной либо полной электрификации модели.

Пока же Nissan вынужден лишить европейцев актуального GT-R: во многих странах автомобиль уже недоступен для заказа и отсутствует на локальных сайтах компании. В европейском офисе марки журналистам подтвердили, что модель действительно покидает рынок, "по крайне мере на данный момент".