В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp собирается выпустить обновление для Desktop-версии мессенджера, в котором обновили дизайн голосовых сообщений. Об этом пишет портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь пользователи смогут видеть голосовые волны в аудиосообщениях. Это позволит слушающему понять, когда звук становится громче или тише.

В будущем WhatsApp будет показывать голосовые волны в режиме реального времени для групповых звонков.