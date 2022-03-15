https://news.day.az/hitech/1444726.html В WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появилась новая функция
WhatsApp собирается выпустить обновление для Desktop-версии мессенджера, в котором обновили дизайн голосовых сообщений. Об этом пишет портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Теперь пользователи смогут видеть голосовые волны в аудиосообщениях. Это позволит слушающему понять, когда звук становится громче или тише.
В будущем WhatsApp будет показывать голосовые волны в режиме реального времени для групповых звонков.
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