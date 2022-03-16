Microsoft добавит рекламу в Windows

Microsoft начала показывать рекламу в "Проводнике" Windows 11, пишет портал Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания планирует разместить рекламу вверху программы, прямо под строкой, содержащей путь к файлам системы. Пока Microsoft продвигает в файловом менеджере собственные продукты, однако не исключено, что в будущем там появится реклама услуг сторонних компаний.

Сообщается, что пользователям нововведение не пришлось по душе. Некоторые из них отметили, что "Проводник" - худшее место для показа рекламы.

Пока функция находится в стадии разработки и доступна только участникам программы бета-тестирования Windows.