https://news.day.az/hitech/1444739.html Microsoft добавит рекламу в Windows
Microsoft добавит рекламу в Windows
Microsoft начала показывать рекламу в "Проводнике" Windows 11, пишет портал Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Компания планирует разместить рекламу вверху программы, прямо под строкой, содержащей путь к файлам системы. Пока Microsoft продвигает в файловом менеджере собственные продукты, однако не исключено, что в будущем там появится реклама услуг сторонних компаний.
Сообщается, что пользователям нововведение не пришлось по душе. Некоторые из них отметили, что "Проводник" - худшее место для показа рекламы.
Пока функция находится в стадии разработки и доступна только участникам программы бета-тестирования Windows.
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