Центр анализа и координации IV промышленной революции привлечет в Азербайджан "зелёные" решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе брифинга во вторник исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Тамерлан Тагиев.

"Руководством страны поставлена цель по возрождению Карабаха посредством внедрения "умных" и "зелёных" технологий. Это цель, задача и долг каждого из нас. Мы так же надеемся, что наш центр внесет свой вклад в дело восстановления Карабаха, в том числе посредством использования "умных" технологий. Мы внесём свой посильный вклад для привлечения в Азербайджан передовых технологий, а также "зелёных" решений с целью их внедрения и использования не только в Карабахе, но также и в других регионах Азербайджана", - сказал Тагиев.