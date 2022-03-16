https://news.day.az/hitech/1444866.html Худавердян покидает пост главы "Яндекса"
Худавердян покидает пост главы "Яндекса"
Тигран Худавердян покидает Совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании на фоне включения в список санкций ЕС, говорится в пресс-релизе "Яндекса", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В "Яндексе" сформировалась сильная команда управленцев, и Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на эту команду. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности генерального директора ООО "Яндекс", - добавляется в сообщении.
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