Смартфон с рекордной скоростью зарядки получил дату анонса

Новый субфлагман Realme GT Neo 3 будет представлен в Китае 22 марта, говорится в пресс-релизе, поступившем в Gazeta.ru, передает Day.Az.

Сообщается, что смартфон будет поддерживать рекордную на сегодняшний день быструю зарядку мощностью 150 Вт, позволяющую зарядить аккумулятор на 50% за 5 минут.

Realme также подтвердила, что GT Neo 3 станет одним из первых смартфонов, работающем на новом чипе MediaTek Dimensity 8100. Это восьмиядерный флагманский процессор, созданный на 5нм техпроцессе.

Кроме того, бренд представил дизайн задней крышки двух версий смартфонов с гоночными полосами, который, по словам Realme, вдохновлен духом спортивных соревнований.

Презентация новинки пройдет в Китае 22 марта.