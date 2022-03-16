Китайская BYD во второй раз за два месяца поднимает цены на электромобили
Ведущий китайский производитель электромобилей BYD во второй раз за последние два месяца поднимает цены на свои авто. Соответствующее уведомление компания разместила в среду в своем аккаунте в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Повышение цен затронет весь спектр выпускаемых компанией автомобилей на альтернативных источниках энергии, к которым, помимо электромобилей, в Китае относят также авто с гибридными двигателями. Диапазон повышения цен, как указывается в заявлении, составит от 3 тыс. юаней (около $470) до 6 тыс. юаней (около $945), в зависимости от модели. Подорожание продукции в BYD объясняют ростом цен на исходные материалы, а также снижением размера государственных субсидий на покупку электромобилей.
Последние несколько лет компания демонстрирует позитивную динамику по объемам продаж авто на альтернативных источниках энергии. В 2021 году они выросли на 231,6% и превысили 593,7 тыс. единиц. В феврале этого года BYD реализовала на рынке 87 тыс. таких авто, заняв лидирующую позицию по общему объему продаж в Китае.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре