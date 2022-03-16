Внешний вид iPhone 14 Pro показали на рендерах

Рендеры iPhone 14 Pro подтвердили последние утечки, согласно которым гаджет получит двойной вырез в дисплее. Схематические изображения смартфона Apple опубликованы порталом 91 mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, вместо "челки", впервые появившейся в 2017 году в iPhone X, Apple применит круглый и овальный вырезы, в которые поместит датчики Face ID и фронтальную камеру.

Из снимков следует, что передняя часть смартфона получит симметричные рамки, а над дисплеем будет располагаться решетка разговорного динамика. Кнопка питания будет так же находиться справа, в то время как кнопки громкости, SIM-лоток и переключатель беззвучного режима останутся слева. Дизайн задней панели смартфона полностью идентичен iPhone 13 Pro и также останется без изменений.

Ожидается, что модели iPhone 14 Pro получат 48-мегапиксельную основную камеру.