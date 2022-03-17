Google расскажет о будущем Android и других ОС

Будущее операционных систем Android, Chrome OS и Fuchsia станет официально известно 11 и 12 мая. На эти даты корпорация Google назначила свою ежегодную конференцию в Google I/O для разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как и в прошлом году, мероприятие будет организовано полностью онлайн. В тоже время ожидаются и прямые трансляции из аудитории Shoreline Amphitheatre, где в прошлые годы часто проходила Google I/O. Там соберут сотрудников корпорации и представителей некоторых компаний-партнеров.

При этом Google отказалась от продажи билетов на мероприятие - оно будет полностью бесплатным, так что и за открытием конференции, и за узкоспециализированными семинарами для разработчиков смогут следить все желающие из любой точки мира.

В 2020-м Google I/O отменили из-за ковида, а в прошлом году конференция прошла онлайн. Тогда была анонсирована Android 12 с новым дизайном "Material You", партнерство с Samsung в разработке ОС для смарт-часов, а также обновления корпоративных инструментов Google Workspace.