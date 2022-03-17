Азербайджанский спутник расширил трансляцию турецких телеканалов
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Азербайджанский спутник Azerspace-1 начал транслировать ряд турецких телеканалов, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеркосмос".

По его данным, с марта телекоммуникационный спутник транслирует такие популярные турецкие телеканалы, как TMB, Akıllı, Nurs и EuroTrio.

Частоты вещания:

TMB, Akıllı и Nurs TV: 11024/H/16500;

EuroTrio: 11095/H/30000.