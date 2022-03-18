YouTube будет требовать паспорт при просмотре видео 18+

В апреле пользователи сервисов Google в Австралии должны будут подтвердить свой возраст для доступа к контенту для взрослых на YouTube и Google Play, сообщает портал ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Этот шаг заключается в том, чтобы предоставить пользователям "соответствующий их возрасту опыт", - объяснила старший менеджер Google по государственным делам и государственной политике Саманта Йорк.

Так, в рамках этого процесса австралийских пользователей могут обязать предоставить дополнительные доказательства для подтверждения совершеннолетия. По словам Йорк, если системы Google не смогут установить, что пользователь старше 18 лет, его попросят предоставить действительное удостоверение личности или кредитную карту для подтверждения возраста.

Компания заверила, что, если пользователь загрузит копию своего документа, он будет надежно храниться, не будет обнародован и будет удален после проверки даты рождения. Также отмечается, что документ может использоваться не только для подтверждения возраста пользователя, но и для "улучшения услуг проверки продуктов Google и защиты от мошенничества".

В Google заявили, что эта мера соответствует декларации правительства Австралии, которая требует, чтобы платформы принимали меры для безопасности пользователей младше 18 лет, прежде чем они смогут получить доступ к контенту, который потенциально может быть неприемлемым.