Цукерберг объявил о планах внедрения NFT в Instagram

Исполнительный директор Meta Марк Цукерберг объявил о планах по внедрению неконвертируемых токенов (NFT) в Instagram. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что компания предоставит пользователям возможность использовать NFT в своем профиле, а также выпускать их на платформе. Помимо этого, как сообщается, ведется обсуждение создания торговой площадки.

"В течение следующих нескольких месяцев, есть возможность ввести некоторые из NFT пользователей на платформу. Более того, надеюсь, со временем вы сможете создавать сами вещи в цифровой среде", - заявил предприниматель.

Тем не менее, миллиардер отметил, что для внедрения неконвертируемых токенов еще необходимо оптимизировать технические аспекты в приложении. На данный момент предполагается, что интегрировать эту функцию в приложение не так просто.