Раскрыта дата презентации Android 13

Американская компания Google с 11 по 12 мая проведет конференцию для разработчиков Google I/O, сообщает портал Gizсhina. Ожидается, что в ходе мероприятия впервые покажут бета-версию Android 13 для разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Финальный релиз новой версии Android при этом состоится позже. Инсайдеры также сообщают, что в ходе Google I/O может состояться презентация Google Pixel 6a. Компания еще может рассказать об успехах, которых она достигла вместе с Samsung в разработке операционной системы для носимых гаджетов Wear OS.

Информация о том, что операционная система Android 13 разрабатывается под кодовым названием Tiramisu, появилась в середине прошлого года. В последний раз Google называла Android в честь десерта в 2018 году, когда вышел Android 9 Pie.