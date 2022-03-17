Hyundai создаст первый электрокар в Индонезии

Корейский автогигант Hyundai запустил завод по производству первого электрокара в Индонезии. Автомобиль местной сборки должен стать одним из шагов в создании полной цепочки поставок подобных машин. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На открытии завода в среду, 16 марта, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти пытаются решить бюрократические проблемы, чтобы увеличить объем инвестиций в создание местных электрических автомобилей.

В производстве будут использовать местные полезные ископаемые, включая никелевую руду и кобальт, которые необходимы для создания аккумуляторов.

По словам главы государства, к 2024 году аккумуляторы и другие компоненты для электромобилей будут индонезийского производства. "Мы должны стать важным игроком в глобальной цепочке поставок электромобилей", - заявил Видодо.