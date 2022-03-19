Австралия обвинила Meta

Австралийская Комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta в публикации в социальной сети Facebook мошеннической рекламы, в котором якобы участвуют австралийские знаменитости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению регулятора, реклама, которая продвигала инвестиции в криптовалюту, могла ввести пользователей Facebook в заблуждение и заставить их поверить в то, что рекламируемые продукты имеют отношение к известным людям. Речь идет о таких людях, как бизнесмен Дик Смит, телеведущий Дэвид Кох и бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Майк Бэрд. В действительности никто из них не имеет отношения к подобным проектам и не выражал им поддержку.

Комиссия выразила уверенность в том, что администрация Meta была осведомлена о подобной деятельности на своей платформе, однако не стала предпринимать какие-либо меры из-за высокой прибыли. Так, в результате одного из подобных инцидентов пользователь перечислил злоумышленникам 650 тыс. австралийских долларов (около 480 тыс. долларов США).