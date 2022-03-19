Раскрыт новый способ заразить iPhone вирусом

Создатели вредоносного ПО научились обходить защиту App Store и устанавливать вирусы на iPhone. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет фирмы Sophos, специалисты которой раскрыли новый способ установки на смартфоны Apple вредоносных приложений. Злоумышленники начали использовать TestFlight, с помощью которого можно публиковать не проверенные модераторами App Store приложения. TestFlight - фирменный сервис Apple, предназначенный для тестирования программ на iOS до их непосредственной публикации в магазине приложений.

По словам инженеров фирмы, мошенники могут создать вирусную программу и разослать ссылку на ее скачивание тысячам жертв. В рамках функции тестирования TestFlight позволяет добавить в список испытателей приложения до 10 тысяч пользователей. Специалисты обнаружили в сети опасный вирус, замаскированный под приложение японской биржи по торговле криптовалютами BTCBOX. После установки программы вредоносное приложение может заразить iPhone пользователя.

Также представители Sophos рассказали о группе хакеров CryptoRom, которые стали использовать еще одну функцию iOS для своих атак. Операционная система Apple позволяет пользователям сохранять на экране телефона ссылку на любую веб-страницу, которая выглядит как иконка приложения. Мошенники могут рассылать ссылки на вредоносные сайты через почту.

В заключение авторы отчета рекомендовали пользователям с осторожностью переходить по ссылкам на сомнительных сайтах и из электронной почты. Специалисты напомнили, что проверенные Apple приложения можно найти в магазине App Store.