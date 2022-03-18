Россия останется без нового iPhone

Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air, которые были представлены компанией восьмого марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, передает Day.Az.

Продажи бюджетного iPhone SE (2022) начались 18 марта, но в Российском онлайн-магазине Apple о смартфоне до сих пор нет какой-либо информации.

По словам источника ТАСС, Apple прекратила продажу и поставки своих гаджетов в Россию, но пока не ушла с российского с рынка. При этом магазин приложений AppStore продолжает функционировать, а обновления iOS приходят на устройства российских пользователей. Американская компания также продолжает оказывать сервисные услуги на территории России.

Сообщается, что на "Авито" уже появились объявления о продаже iPhone SE (2022). Стоимость новинки оценивается от 70 тыс. до 150 тыс. руб. при том, что официальная стоимость смартфона составляет $430. Продавцы указывают в объявлениях, что будут заказывать смартфоны из стран Европы, а также США, Китая и Казахстана.