Смартфоны Samsung лишатся важного элемента в комплекте

Смартфоны Samsung линейки Galaxy A 2022 года не будут оснащаться комплектными зарядными блоками. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Серия Galaxy A лишается зарядного устройства, что уменьшает размер упаковки", - отмечает Samsung.

Несмотря на то, что Samsung Galaxy А33 и A53 являются смартфонами среднего уровня, они следует тенденции, возглавляемой флагманскими устройствами компании. Как и Galaxy S21 и Galaxy S22, новинки не будут поставляться с комплектными зарядными устройствами. Вместе со смартфонам пользователи получат кабель USB Type-C на Type-А, ключ для извлечения сим-лотка и документацию. Выпущенный ранее самый бюджетный смартфон компании Galaxy A13 5G также лишился зарядного блока.