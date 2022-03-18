Для участия в Международном фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST подано около тысячи заявок

Для участия в Международном фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Азербайджане подано около тысячи заявок.

Об этом сказала в интервью Trend в пятницу представитель азербайджанского офиса Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST Azerbaijan Зейнаб Бабаева, передает Day.Az.

По ее словам, первый этап в рамках TEKNOFEST уже завершился.

"В настоящее время жюри оценивает работы и проекты прошедших регистрацию команд. На текущий момент завершен процесс регистрации по восьми направлениям, а в рамках двух - Smart Qarabag и Baku Open Cyber Cup - регистрация участников и команд еще продолжается. Крайним сроком по этим двум видам конкурса определено первое апреля", - сказала Бабаева.

Она отметила, что 18-19 марта планируется огласить список команд и участников, которые прошли во второй этап конкурса.

"На втором этапе участники должны в видеоформате сделать презентацию своего проекта, а в финале, который пройдет в Baku Crystal Hall, они должны будут продемонстрировать прототип своего проекта. Отличающимся от остальных видов конкурсов является Baku Skills, который проходит на основе заданий. Планируется также, что на финальном этапе участники этого конкурса должны будут выполнить на месте определенное задание, которое будет дано жюри", - сказала представитель азербайджанского офиса.

По словам Бабаевой, три вида конкурса связаны с беспилотными летательными аппаратами и моделированием спутников.

"На первом этапе 17-19 мая жюри оценит возможности перемещения БПЛА. После этого этапа будут определены участники-финалисты, которые будут приглашены в Baku Crystal Hall", - отметила она.

Все участники конкурсов, по словам Бабаевой, будут награждены сертификатами, денежными и другими ценными призами.

"Мы уверены, что проведение в Азербайджане TEKNOFEST станет дополнительным стимулом для развития технологий в стране. Также наши участники получат хороший опыт презентации своих проектов. Кроме того, в рамках сотрудничества с турецким офисом TEKNOFEST мы создадим большую выставку совместных идей", - сказала она.

По словам Бабаевой, для всех участников конкурса будут созданы условия для дальнейшего участия в международной платформе Take Off Summit, где они смогут продемонстрировать свои проекты потенциальным иностранным инвесторам и менторам.

"Это позволит участникам конкурсов TEKNOFEST продемонстрировать в дальнейшем свои идеи и проекты на международной площадке Take Off Summit, заинтересовать инвесторов и выйти со своими проектами на международные рынки", - подчеркнула она.

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.