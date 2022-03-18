Камере смартфона нашли применение в медицине

Специалисты из Вашингтонского университета (США) предложили использовать камеру смартфона для проведения различных тестов здоровья. Об этом сообщает издание The Register, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании говорится, что лидар камеры современного смартфона теоретически можно применять для определения свойств жидкостей - крови, плазмы и других биологических компонентов. Лидар - сенсор, работающий на технологии измерения расстояний путем излучения света. По словам ученых, количество жидкости, необходимое для лидарного теста смартфона, значительно меньше, чем требуется для медицинской лаборатории. Это позволит проводить диагностику заболеваний в домашних условиях.

Одно из применений новой технологии, которое нашли медики, заключается в тестировании крови на коагуляцию - свертывание. Предложенный специалистами метод также позволяет корректно определять свойства жира в молоке, идентифицировать конкретную жидкость среди десяти образцов.

"Лидар вашего телефона испускает световые импульсы для измерения расстояния до различных объектов в поле зрения камеры, чтобы помочь устройству делать более качественные снимки", - объяснили работу оборудования авторы исследования. На основе данного принципа специалисты смогли создать ПО, которое позволило анализировать свернувшуюся и несвернувшуюся кровь. Средняя точность замеров составила 91,5 процента. В теории лидары также можно будет использовать для оценки ожоговых ран, мониторинга родимых пятен, отслеживания кровотока в сетчатке.