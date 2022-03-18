Toyota приостановит отгрузку RAV4 и Land Cruiser

Концерн Toyota из-за землетрясения приостановит работу более чем половины своих заводов в Японии, кроме того, ожидаются сбои на зарубежных сборочных площадках. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на заявление автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Начиная со следующей недели, на три дня встанут 18 конвейеров на 11 заводах в стране. Всего в Японии у Toyota действуют 28 линий на 14 заводах, уточняет автопроизводитель. По заявлениям концерна, в общей сложности снижение выпуска составит 20 тыс. автомобилей.

Ввиду предыдущих остановок сборки автомобилей, вызванных кибератакой и нехваткой микрочипов, производственные операции Toyota в Японии в марте сократятся на 50 тыс. машин по сравнению с первоначальным планом. Снижение тиража затронет легковые автомобили Crown и Yaris, а также кроссоверы RAV4, Harrier, C-HR и внедорожник Land Cruiser. Аналогичные проблемы с выпуском седанов Lexus LS и IC, купе RC и LC и с кроссовером NX. Масштаб удара по автокомпонентному производству компания не озвучивает.