Предупреждение пользователям iPhone

Компания Apple выпустила на днях довольно крупное обновление программного обеспечения для своих смартфонов - iOS 15.4. Однако оно оказалось не беспроблемным. В сети появились множественные жалобы от пользователей, которые установили этот апдейт на свои iPhone.

Большинство жалоб сводятся к одному - слишком быстрая разрядка аккумуляторов у смартфонов. Аккумулятор смартфона может терять по 5% заряда менее чем за 10 минут.

Также пользователи жалуются на странное поведение индикатора после установки iOS 15.4 - индикатор зависает на уровне заряда 95% или 97%, затем, после отключения от зарядки или перезагрузки, начинает показывать 100%, после чего смартфон быстро разряжается.