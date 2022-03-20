https://news.day.az/hitech/1446006.html Вниманию пользователей Windows 11 - ФОТО
Вниманию пользователей Windows 11 - ФОТО
В бета-версию Windows 11 за номером 22579 вернулась функция, к которой пользователи предыдущих версий ОС уже давно привыкли - это папки. В Windows 11 теперь с ними можно совершать все привычные действия: группировать ярлыки, а сами папки - переименовывать, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Папки имеют закругленные уголки - что в целом отвечает дизайну интерфейса Windows 11. Также в этой версии ОС исправлен ряд ошибок предыдущих версий. Например, падение скорости беспроводного подключения по Wi-Fi при отключении режима "В самолете".
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