Вниманию пользователей Windows 11

В бета-версию Windows 11 за номером 22579 вернулась функция, к которой пользователи предыдущих версий ОС уже давно привыкли - это папки. В Windows 11 теперь с ними можно совершать все привычные действия: группировать ярлыки, а сами папки - переименовывать, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Папки имеют закругленные уголки - что в целом отвечает дизайну интерфейса Windows 11. Также в этой версии ОС исправлен ряд ошибок предыдущих версий. Например, падение скорости беспроводного подключения по Wi-Fi при отключении режима "В самолете".