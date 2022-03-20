Бразильский суд дал Telegram сутки чтобы выполнить требования и избежать блокировки

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри де Мораес готов отменить свое решение о блокировке в стране мессенджера Telegram, если его администрация в течение суток выполнит требования суда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo.

"К настоящему моменту Telegram выполнил часть судебных предписаний, необходимо выполнить их полностью, чтобы было отменено решение о его блокировке", - цитирует новое решение де Мораеса телеканал. По его данным, судья принял во внимание тот факт, что администрация мессенджера указала новый адрес для коммуникации по вопросу блокировки, в т. ч. для получения судебной корреспонденции. Кроме того, суду были направлены сведения об уже принятых мерах.

Среди прочего, суд требует от Telegram назначить официального представителя в Бразилии, сообщить о мерах по противодействию распространению дезинформации. Кроме того, де Мораес указал на необходимость удаления из Telegram-канала президента Бразилии Жаира Болсонару сообщений, содержащих ссылки на сведения, относящиеся к тайне следствия, а также удаления из мессенджера ряда нескольких каналов проправительственных политических блогеров, обвиняемых в распространении лживых новостей. Новые требования переданы администрации Telegram в 16:44 по местному времени (23:44 Баку).

Блокировка Telegram в Бразилии

Ранее в пятницу судья Федерального верховного суда Александр де Мораес постановил до 23 марта заблокировать работу мессенджера за "игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом". Провайдерам, которые не исполнят решение, а также пользователям, которые попытаются обойти блокировку, грозит штраф в размере 100 тыс. реалов ($20 тыс.). Кроме того, суд обязал Apple и Google удалить Telegram из своих магазинов мобильных приложений.

В январе газета Valor Econômico сообщала о том, что работа Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за опасений насчет распространения дезинформации с использованием приложения в свете предстоящих в этом году всеобщих выборов. Как отмечало издание, экс-глава Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу несколько раз безуспешно пытался связаться с компанией Павла Дурова. Сам Дуров в пятницу в своем телеграм-канале принес извинения за проблемы с коммуникацией, которые привели к запрету мессенджера в стране, и попросил суд отложить его блокировку. Произошедшее основатель Telegram связал с неполадками в работе электронной почты.

Telegram в последнее время набирает популярность среди сторонников Болсонару, который успешно использовал соцсети и приложения для мгновенного обмена сообщениями в ходе избирательной кампании 2018 года. Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам республики предстоит выбрать президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября, второй тур (при необходимости) состоится 30 октября.