Россиян предупредили об опасности онлайн-платежей через VPN

В компании по кибербезопасности Angara Security предупредили, что при оплате через непроверенный VPN на сайте с протоколом HTTP платежные сведения могут быть получены провайдером VPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если при оплате на таком сайте, у пользователя будет включен недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера, в результате чего платежные данные могут быть получены провайдером VPN", - пояснили в компании.

Так уточнили, что могут быть перехвачены также логины, пароли и реквизиты банковских карт.

По данным специалистов, если используется расширение протокола - HTTPS - такой, возможности, как правило, нет, так как оно применяется для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.