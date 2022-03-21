Apple Watch помогли обнаружить у женщины рак легких

Женщина по имени Рэйлин Хакенверт (Raylene Hackenwerth) получила в подарок Apple Watch, и они спасли ей жизнь. Часы вызвали службу "911" после того, как обнаружили, что она упала. И это не все, чем они услужили владелице, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Падение было настолько жестким, что у Хакенверт даже не осталось воспоминаний о нем. Ее сын рассказал, что Apple Watch мамы послали уведомление на его телефон, а также вызвали "911".

Прибывшие медики увезли женщину, которая была еще в полубессознательном состоянии, в больницу, где врачи обнаружили у Хакенверт рак легких.

"Если бы не падение и звонок Apple Watch, я бы даже не знала, что больна", - рассказала потом она журналистам.