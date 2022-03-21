Новинка от Google
Google наконец-то добавила возможность удалять последние 15 минут истории поиска в своем приложении для Android, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.
Чтобы проверить, доступна ли вам уже функция, откройте приложение Google для Android, коснитесь изображения своего профиля и найдите параметр "Удалить последние 15 минут".
Поисковая система впервые анонсировала эту функцию в мае, а в июле она появилась в приложении Google для iOS. Тогда компания заявила, что версия приложения для Android появится позже в 2021 году, но по какой-то причине Google задержалась. Пока неясно, планирует ли компания добавить эту функцию на настольные компьютеры.
Google также предлагает автоматическое удаление истории поиска за период в три, 18 или 36 месяцев.
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