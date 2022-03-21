https://news.day.az/hitech/1446332.html Водитель за рулем Tesla S решил выполнить опасный трюк - ВИДЕО
Водитель за рулем Tesla S решил выполнить опасный трюк - ВИДЕО
Водитель за рулём каршеринговой черной Tesla S 2018 года решил выполнить опасный трюк в Лос-Анджелесе и пролетел с машиной в воздухе на расстояние более 15 метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
При этом водитель столкнулся с несколькими мусорными баками и двумя припаркованными автомобилями. Трюк был записан несколькими зрителями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре