Водитель за рулем Tesla S решил выполнить опасный трюк

Водитель за рулём каршеринговой черной Tesla S 2018 года решил выполнить опасный трюк в Лос-Анджелесе и пролетел с машиной в воздухе на расстояние более 15 метров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

При этом водитель столкнулся с несколькими мусорными баками и двумя припаркованными автомобилями. Трюк был записан несколькими зрителями.