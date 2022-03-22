В Windows нашли секрет спустя почти 40 лет

Пользователь сети Лукас Брукс нашел в Windows 1.0 секрет от разработчиков операционной системы. Об этом сообщается в Twitter энтузиаста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Брукса, ему удалось обнаружить тайное послание от создателей Windows спустя почти 40 лет после выпуска программы. Секрет, подобный которому обычно называют "пасхальными яйцами", включал в себя список разработчиков программы, смайлик и сообщение "Поздравляем!".

Энтузиаст отметил, что нашел послание от команды Microsoft случайно - код с "пасхальным яйцом" попался ему в виде растрового файла под названием Smiley Face. Специалист пояснил, что сразу после выхода Windows 1.0 пользователи вряд ли могли обнаружить секрет, так как в 1985 году не существовало технических средств для открытия данного документа.

Автор заметил, что в списке разработчиков программы упоминалось имя главы Valve Гейба Ньюэлла. Это объясняется тем, что в то время Ньюэлл сотрудничал с Microsoft и помогал компании разрабатывать первые три версии Windows. Благодаря своему открытию Лукас Брукс опроверг тезис о том, что первые "пасхальные яйца" появились в программах от Microsoft в Windows 3.0.

Microsoft Windows 1.0 - графический интерфейс, разработанный корпорацией Microsoft для MS-DOS. Первая версия программы вышла в 1985 году.